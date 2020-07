MacBook Air : le Core i5 au prix du Core i3

Le processeur Core i5 au prix du Core i3 standard, c'est la nouvelle offre que propose Boulanger avec le modèle gris sidéral actuellement en promotion à 1 199 € au lieu de 1 249 € chez Apple . C'est une option peu onéreuse sur le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage, mais elle apporte un surplus de puissance très intéressant (voir notre test ) pour qui veut en avoir sous la pédale sans pour autant basculer sur un MacBook Pro. Cette offre sera valable jusqu'au dimanche 23 août inclus.Cette option étant peu coûteuse, la remise n'est pas mirobolante si on la ramène en pourcentage (-4%). Les ordinateurs non standards d'Apple sont néanmoins rarement en promotion chez les revendeurs, et c'est donc toujours ça de pris si vous comptiez vous offrir ce modèle. Notez qu'il y a également de petites remises sur les configurations avec 512 Go de stockage chez Amazon, avec le modèle gris sidéral à 1 407 € et le modèle argenté à 1 411 € au lieu de 1 499 € sur l'Apple Store (vous pouvez retrouver tous les modèles sur notre comparateur de prix ).Avant de craquer, notez bien qu'il existe une alternative plus intéressante à cette offre de Boulanger, mais à condition d'être étudiant ou enseignant. Pendant tout l'été, les clients bénéficiant de ce statut peuvent en effet bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de leur Mac sur l'Apple Store éducation , tout en obtenant des AirPods 2 gratuits dans le cadre de l'opération Back to School ( en savoir plus ).