Un MacBook Air de 2020 à 1 059  sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 10:28 :

Les stocks sont déjà épuisés !

Une semaine après l'apparition du premier MacBook Air de 2020 sur le Refurb Store — il s'agissait d'un modèle haut de gamme avec 1 To de stockage — un modèle beaucoup plus accessible a fait son apparition ce matin. C'est un modèle d'entrée de gamme, avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, mais avec le processeur Core i5 quadricoeur en lieu et place du Core i3 bicoeur proposé en standard. Cette configuration coûte normalement 1 249 € sur l'Apple Store classique, et elle est ici proposée à 1 059 € Le Core i5 est normalement disponible en option pour un supplément de 50 €, et il apporte un surplus de puissance non négligeable au MacBook Air — vous pouvez retrouver notre test détaillé pour vous faire une idée de la différence entre le Core i3 et le Core i5. Cette configuration proposée par Apple ce vendredi est sans doute une des plus intéressantes possibles dans un budget aussi restreint.Rappelons que les ordinateurs du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, ce qui assure une qualité irréprochable (il est bien souvent impossible de distinguer un produit reconditionné d'un produit parfaitement neuf) et surtout une garantie identique à celle de l'Apple Store classique ( en savoir plus ). Si vous comptez faire des économies substantielles (-15% ici) sur l'achat de votre Mac sans pour autant faire de compromis ou prendre de risque, c'est la solution idéale. Attention, les stocks du Refurb Store sont très limités et les configurations populaires restent rarement plus de quelques heures en ligne.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas qu'une autre offre vous est proposée cet été : l'opération Back to School, qui vous permet de bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac sur l'Apple Store éducation et d'obtenir un bonus une paire d'AirPods 2 gratuite ( en savoir plus ).