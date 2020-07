Des MacBook Air de 2018 dès 769  sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 9:39 :

Les stocks des modèles de 2018 sont déjà épuisés.

C'est très rare : des MacBook Air de 2018 sont présents sur le Refurb Store ce vendredi avec des tarifs défiant toute concurrence à condition d'aimer le coloris doré : le modèle de 128 Go est à 769 € alors que le modèle de 256 Go est à 829 € . Si vous êtes à la recherche d'un portable pommé d'entrée de gamme pour tout petit budget, c'est idéal.Les modèles de 2019 sont également présents aujourd'hui, avec des tarifs de 919 € ( argent or ) pour 128 Go de stockage et 969 € ( argent or ) pour 256 Go de stockage. Attention, les stocks sont très limités.