Des iPad Air 3 dès 479  sur le Refurb Store

Des iPad Air 3 sont présents sur le Refurb Store ce samedi, avec des tarifs qui débutent à 479 € au lieu de 569 € sur l'Apple Store . Il y en a pour tous les besoins, avec 64 Go ou 256 Go de stockage et en version Wi-Fi ou cellulaire. Ces tablettes ne sont pas souvent présentes sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple et elle restent généralement peu de temps en ligne, les stocks étant très limités.Passer par les offres du Refurb Store est toujours une bonne idée pour faire des économies, les produits reconditionnés par Apple étant d'une qualité irréprochable et la garantie étant identique à celle des produits parfaitement neufs. Attention toutefois, il se murmure qu'un iPad Air 4 au design se rapprochant de celui de l'iPad Pro pourrait être présenté d'ici la fin d'année...