-57% sur une housse en cuir pour MacBook Pro 15,4''

Mise à jour 15:51 :

Le modèle noir est également tombé à 109,97 € chez Materiel.net.

Les housses en cuir d'Apple sont absolument hors de prix : comptez 219 € sur l'Apple Store pour un modèle destiné au MacBook Pro 15,4". Il arrive toutefois que les revendeurs mettent en place des promos permettant d'obtenir ces modèles à des tarifs toujours élevés mais tout de même plus acceptables : le modèle bleu est aujourd'hui affiché à 94,97 € chez Amazon , alors que le modèle havane peut également être obtenu à 119,99 € grâce à un coupon de réduction de 30 €. Soit respectivement 57% et 45% de remise.Comme d'habitude avec Amazon, on ne connaît ni l'état des stocks, ni la durée de validité de la promotion. Vous pouvez retrouver les autres modèles de housses en cuir d'Apple pour Mac sur notre comparateur de prix