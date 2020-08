Refurb : baisse de prix sur les iMac 21,5'' de 2017 et 2019

Apple a profité de la sortie de ses iMac de 2020 pour légèrement revoir les tarifs des anciens modèles 21,5" sur le Refurb Store . L'iMac 21,5" d'entrée de gamme, sans écran Retina, est ainsi passé de 1 099 € à 1 049 € . Le modèle 21,5" 4K avec un disque dur de 1 To est quant à lui passé de 1 269 € à 1 219 € . Le modèle 21,5" 4K haut de gamme, avec un Fusion Drive de 1 To, n'est pas disponible pour le moment mais on imagine qu'il passera bientôt de 1 439 € à 1 389 € si Apple suit le même schéma.La petite baisse de prix est toujours bonne à prendre mais attention : ces modèles intègrent toujours un disque dur traditionnel alors que la génération de 2020 a troqué cette technologie pour un SSD bien plus moderne et performant. Les anciens modèles d'iMac conservent en revanche l'avantage de la capacité, avec 1 To de stockage alors que les modèles de 2020 n'ont que 256 Go de mémoire flash en standard.Il sera intéressant de guetter les rayonnages du Refurb Store pour le retour des iMac 27" de 2019 dans les prochains jours. La mise à jour dévoilée aujourd'hui étant importante, il est possible que les baisses de prix sur les anciens modèles soient alléchantes.