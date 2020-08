Un premier Mac Pro de 2019 sur le Refurb Store

Un tout premier modèle de Mac Pro de 2019 vient de faire son apparition sur le Refurb Store . Il s'agit d'un modèle doté d'un processeur Xeon W 8 coeurs, d'une carte graphique Radeon Pro 580X, de 48 Go de mémoire vive et d'un SSD de 1 To. Au lieu de 7 374 € sur l'Apple Store classique, il est ici proposé à 6 269 € Maintenant qu'un premier Mac Pro est disponible sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple ( qu'est-ce que c'est ? ), il est probable que d'autres configurations le rejoignent rapidement. À suivre dans les prochains jours...