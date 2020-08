L'Apple TV à partir de 139  sur le Refurb Store

Après trois semaines d'absence, l'Apple TV est de retour sur le Refurb Store avec sa traditionnelle remise de 15% par rapport aux prix du neuf. Vous pouvez ainsi retrouver l'Apple TV classique à 139 € au lieu de 159 €, l'Apple TV 4K de 32 Go à 169 € au lieu de 199 €, et l'Apple TV 4K de 64 Go est à 189 € au lieu de 219 €.Comme toujours avec les produits reconditionnés d'Apple, notez bien que les stocks sont très limités et que les Apple TV ne restent rarement plus que quelques heures en ligne.