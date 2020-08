L'iPad Pro 11'' cellulaire avec 1 To à 1 408,45  (-13%)

C'est l'iPad Pro 11" le plus haut de gamme : avec une connexion cellulaire et 1 To de stockage, la tablette est actuellement en promotion chez Amazon dans son coloris gris sidéral où elle peut être obtenue à 1 408,45 € , soit 13% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 619 € sur l'Apple Store . Cela vous permet d'obtenir le modèle de 1 To pour une dizaine d'euros de plus que le modèle de 512 Go, qui est vendu 1 399 €.Comme d'habitude avec Amazon, aucune durée de validité n'est précisée pour cette offre. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur les différents modèles d'iPad sur notre comparateur de prix