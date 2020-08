Adhérents Fnac : -5% sur les iMac 27'' de 2020

Tout juste présentés par Apple il y a deux jours, les iMac 27" de 2020 sont déjà disponibles à la Fnac et le revendeur a mis en place sa traditionnelle offre réservée aux adhérents qui permet de bénéficier d'une remise immédiate de 5%. Cela permet de vous offrir le modèle d'entrée de gamme (256 Go) à 1 995,05 € au lieu de 2 099 €, le modèle de milieu de gamme (512 Go) à 2 185,05 € au lieu de 2 299 € et le modèle haut de gamme (512 Go + processeur octocoeur) à 2 470,05 € au lieu de 2 699 €.Cette offre est réservée aux détenteurs d'une carte Fnac, et la carte Fnac classique est justement en promotion à 10,99 € (au lieu de 30 €) pour une durée de validité de trois ans. Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une meilleure offre directement auprès d'Apple avec une remise de 10% sur l'Apple Store éducation et la possibilité d'obtenir des AirPods 2 gratuits dans le cadre de l'offre Back to School (lire :).