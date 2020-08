Les MacBook Air de 2020 dès 1 019  sur le Refurb Store

Après quelques furtives apparitions de modèles sur mesure, cette fois c'est la bonne : le MacBook Air de 2020 débarque pour de vrai sur le Refurb Store avec le modèle de 256 Go à 1 019 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € et le modèle de 512 Go à 1 269 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 499 €. Parmi les modèles sur mesure, on retrouve notamment l'excellent modèle avec 256 Go de stockage et un Core i5 quadricoeur, à 1 059 € ( gris sidéral or ) au lieu de 1 249 €.Voilà qui représente une remise de 15% par rapport aux tarif habituels de l'Apple Store . Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac, c'est une offre idéale : les ordinateurs sont reconditionnés directement par Apple, ce qui est l'assurance d'une qualité irréprochable, et la garantie est identique à celle des produits parfaitement neufs (lire :).Si vous êtes étudiant ou enseignant, une alternative s'offre à vous cet été : l'offre Back to School, qui vous permet de bénéficier d'un rabais de 10% sur les MacBook Air neufs par le biais de l'Apple Store éducation tout en récupérant une paire d'AirPods gratuite ( en savoir plus ).