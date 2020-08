Refurb : des MacBook Air de 2018 dès 769 

Très rarement présents sur le Refurb Store , les MacBook Air de 2018 sont disponibles aujourd'hui avec un tarif de 769 € ( argent gris sidéral ) pour 128 Go de stockage et 829 € ( argent gris sidéral ) pour 256 Go. Ces configurations datent un peu, mais le tarif est imbattable.Le seul réel défaut de cette offre concerne le clavier, qui est moins fiable sur cette génération que sur les modèles de 2020, qui sont d'ailleurs également présents à partir de 1 019 € aujourd'hui. Ces ordinateurs conservent toutefois une garantie de deux ans en cas de pépin, et même de quatre en cas de problème au niveau du clavier. Attention, les stocks du Refurb Store sont très limités et il est probable que ces configurations ne restent pas en ligne bien longtemps.