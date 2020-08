Un MacBook Pro 16'' avec 1 To à 2 684,99 

C'est un MacBook Pro 16" sur mesure particulièrement intéressant pour les utilisateurs ayant d'importants besoins de stockage : le modèle de base, mais avec 1 To de stockage au lieu de 512 Go en standard, est en vente flash chez Darty où il est proposé à 2 684,99 € au lieu de 2 949 €, dans son coloris gris sidéral. Cela permet d'obtenir ce modèle au stockage doublé pratiquement au même tarif, à une quinzaine d'euros près, que le modèle standard qui est à 2 699 € sur l'Apple Store . La durée de validité de cette vente flash n'est pas précisée.D'autres modèles de MacBook Pro 16" sont en promotion en ce moment : vous pouvez retrouver le modèle d'entrée de gamme (512 Go) à 2 499 € au lieu de 2 699 € chez Amazon ( argent gris sidéral ) ou chez Boulanger ( argent gris sidéral ), et le modèle haut de gamme (1 To) à 2 849,90 € au lieu de 3 199 € chez Amazon ( gris sidéral ) ou à 2 899 € chez Amazon ( argent ) ou chez Boulanger ( argent ). Ces différentes remises sont situées entre -8% et -11% par rapport au prix public. Vous pouvez retrouver d'autres offres sur des modèles sur mesure sur notre comparateur de prix Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous disposez cet été d'une offre alternative proposée directement par Apple : l'opération Back to School, qui vous permet d'obtenir une remise de 10% sur le MacBook Pro de votre choix (modèle sur mesure inclus) par le biais de l'Apple Store éducation , et de recevoir en bonus une paire d'AirPods 2 gratuite ( en savoir plus ).