Les AirPods et AirPods Pro en promo chez Amazon

Les AirPods sont en promo à l'approche du week-end chez Amazon . Les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire sont actuellement affichés à 139 € au lieu de 179 € (-22,4%) et les AirPods Pro sont à 229 € au lieu de 279 € (-17,9%). Le boîtier de recharge sans fil seul pour les AirPods classiques est également en promo à 64,28 € au lieu de 89 € (-27,8%), mais les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil ne bénéficient que d'une remise très modeste avec un tarif de 214,18 € au lieu de 229 € (-6,5%) chez Apple Comme d'habitude avec Amazon, les prix vont et viennent et il n'est pas indiqué combien de temps ces offres seront disponibles.