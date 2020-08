Refurb : les portables d'Apple à partir de 919 

Le Refurb Store a fait le plein d'ordinateurs portables en ce milieu de semaine : vous pouvez retrouver le MacBook Air de 2019 à partir de 919 € , le MacBook Pro 13,3" de 2019 à partir de 1 129 € et le MacBook Pro 16" à partir de 2 289 € au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store . Comme d'habitude, il y a de multiples configurations sur mesure permettant de monter en gamme, notamment sur le grand modèle de MacBook Pro.Le Refurb Store est une excellente alternative pour faire des économies : les ordinateurs sont reconditionnés directement par Apple et bénéficient de la même garantie que les produits parfaitement neufs ( en savoir plus ). Il n'est en revanche pas toujours possible de trouver la configuration de ses rêves, les stocks fluctuant d'un jour à l'autre, et les MacBook Pro 13,3" de 2020 ne sont pas encore proposés.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que nous sommes actuellement dans la meilleure période de l'année pour l'achat d'un Mac : tout l'été se tient l'opération Back to School d'Apple avec la possibilité de bénéficier d'une remise immédiate de 10% sur l'achat de votre Mac (configurations sur mesure incluses) par le biais de l'Apple Store éducation tout en recevant une paire d'AirPods gratuits ( en savoir plus ).