Jusqu'à -10% sur de gros iPad Pro 12,9'' cellulaires

Des modèles d'iPad Pro particulièrement haut de gamme sont en promotion chez Amazon aujourd'hui : l'iPad Pro 12,9" cellulaire avec 512 Go (argent) est à 1 459,23 € au lieu de 1 619 € (-10%), avec 1 To (gris sidéral) est à 1 689 € au lieu de 1 839 € (-8%), et avec 1 To (argent) est à 1 710,27 € au lieu de 1 839 € (-7%). Ce sont les meilleurs tarifs jamais proposés sur ces modèles jusqu'ici.Notez que l'Apple Pencil 2 bénéficie également d'un petit coup de pouce, à 129,59 € au lieu de 135 €. Vous pouvez retrouver tous les autres modèles d'iPad sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de validité de ces offres n'est pas précisée.