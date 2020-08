Le MacBook Pro 13,3'' de 2020 avec 512 Go sur le Refurb

Après les modèles d'entrée de gamme hier , c'est au tour des MacBook Pro 13,3" de 2020 (deux ports Thunderbolt) avec 512 Go de stockage de faire leur apparition sur le Refurb Store avec un tarif de 1 489 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 749 € sur l'Apple Store . Les modèles dotés de 256 Go de stockage sont toujours disponibles à 1 269 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 499 €.Cette cuvée 2020 du MacBook Pro est un excellent cru et ces modèles d'entrée de gamme représente une belle alternative pour aller un peu plus loin que le MacBook Air (lire :). Avec la remise de 15% appliquée sur les produits du Refurb Store , ces modèles reconditionnés par Apple gagnent en attrait sans impliquer de compromis : la garantie des produits reconditionnés d'Apple est identique à celle des produits neufs ( en savoir plus ).Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas qu'une autre offre concurrente vous est proposée cet été : l'opération Back to School vous permet d'obtenir un rabais de 10% sur toutes les configurations de MacBook Pro sur l'Apple Store éducation , et vous pouvez en bonus récupérer une paire d'AirPods 2 d'une valeur de 179 € ( en savoir plus ).