Trois générations de MacBook Air dès 769 

Mise à jour 10:29 :

Il n'y a déjà plus de modèles de 2020.

Si vous êtes à la recherche d'une bonne promo sur un MacBook Air, il y en a pour tous les goûts ce lundi sur le Refurb Store avec trois générations différentes : des modèles de 2018 à partir de 769 € , des modèles de 2019 à partir de 919 € et des modèles de 2020 à partir de 1 019 € au lieu de 1 199 €. Si vous souhaitez monter un peu en gamme, les MacBook Pro 13,3" de 2020 sont également présents à partir de 1 269 € au lieu de 1 499 €.Attention aux modèles de 2018 et de 2019 : leurs tarifs sont imbattables, mais ils disposent de l'ancien clavier moins confortable et moins fiable et leur capacité de stockage débute surtout à 128 Go, contre 256 Go pour les modèles actuels. N'oubliez pas également que les stocks du Refurb Store sont très limités : la boutique est réapprovisionnée tous les matins, mais les modèles les plus populaires partent vite ( en savoir plus ).Si vous avez la chance d'être étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas que vous pouvez tout l'été bénéficier de l'offre Back to School : valable jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus, elle vous permet de bénéficier d'un rabais de 10% sur l'achat de votre Mac sur l'Apple Store éducation et de récupérer en bonus une paire d'AirPods 2 gratuits ( en savoir plus ).