10% de remise sur les MacBook Air de 2020

La Fnac vient de lancer une opération promotionnelle sur les MacBook Air de 2020, avec une remise de 10% par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store : vous pouvez ainsi retrouver les modèles avec 256 Go de stockage à 1 079,99 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € et les modèles avec 512 Go de stockage à 1 349,99 € ( argent or ) au lieu de 1 499 €. Il n'y a pas besoin d'être adhérent du site pour pouvoir profiter de cette opération promotionnelle. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Les versions reconditionnées du MacBook Air de 2020 sont parfois présentes sur le Refurb Store avec une remise de 15% (les prix sont ainsi respectivement de 1 019 € pour 256 Go et de 1 269 € pour 512 Go), mais les stocks sont malheureusement rarement au rendez-vous. Autre alternative, cette fois réservée aux étudiants et aux enseignants du supérieur : l'offre Back to School, sur l'Apple Store éducation , qui permet comme à la Fnac de bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat d'un MacBook Air, mais également de pouvoir récupérer en bonus une paire d'AirPods 2 d'une valeur de 179 € ( en savoir plus ).