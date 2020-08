Six mois d'Apple Music offerts pour les étudiants

La rentrée approche et Apple compte bien chouchouter les étudiants : une offre très intéressante vient d'être mise en place sur Unidays , avec la possibilité pour les étudiants de bénéficier de six mois d'abonnement gratuit à Apple Music. Il faut être nouvel abonné pour pouvoir bénéficier de cette période d'essai allongée gratuite, et seuls les étudiants du supérieur (sur justificatif) peuvent en profiter. L'offre sera valable jusqu'au 31 octobre, et le tarif passera ensuite à 4,99 € par mois (au lieu de 9,99 € pour un abonnement standard).Si votre statut ne vous permet pas de bénéficier de cette offre, sachez qu'une alternative ouverte à tous vous permet d'obtenir quatre mois d'abonnement familial gratuit (lire :).Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas qu'Apple a mis en place une autre offre promotionnelle qui vous est destinée cet été : jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus, l'opération Back to School vous permet de bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac sur l'Apple Store éducation tout en récupérant une paire d'AirPods 2 gratuite ( en savoir plus ).