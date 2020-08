Des casques Beats Solo3 en promo à 129,99 

Originalement vendu 299,95 €, le casque Beats Solo3 d'Apple a vu son prix officiellement baisser de 100 € l'année dernière et il est désormais affiché à 199,95 € sur l'Apple Store . Aujourd'hui, la Fnac a lancé une offre très intéressante avec un tarif de 129,99 € sur les modèles blanc et noir Cette offre sera valable jusqu'au lundi 28 septembre à 13h, dans la limite des stocks disponibles. Vous pouvez retrouver les autres casques et écouteurs de Beats sur notre comparateur de prix