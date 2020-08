Les MacBook Air de 2020 dès 1 019  sur le Refurb Store

Si vous compte faire des économies sur l'achat de votre MacBook Air à l'approche de la rentrée, il y a l'embarras du choix aujourd'hui sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple. Le Refurb Store propose en effet tous les modèles standard, avec le MacBook Air de 256 Go à 1 019 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € et le MacBook Air de 512 Go à 1 269 € ( argent or ) au lieu de 1 499 €. Il y a également de nombreux modèles sur mesure, dont le fameux modèle avec 256 Go et processeur Core i5 quadricoeur qui est affiché à 1 059 € ( gris sidéral or ) au lieu de 1 249 €.Ce MacBook Air de 2020 est un excellent cru, avec son nouveau clavier qui a gagné en confort et en fiabilité et une puissance tout à fait suffisante pour la vie de tous les jours. Le Core i5 quadricoeur proposé en option sur le modèle d'entrée de gamme peut toutefois être intéressant, ce dernier apportant un surplus de puissance non négligeable pour un surcoût minime. Pour qui veut monter en gamme sans pour autant basculer sur un MacBook Pro, c'est la configuration idéale (lire :).Les ordinateurs du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, ce qui vous assure d'une qualité irréprochable. La garantie, elle aussi assurée directement par Apple, est d'ailleurs strictement identique à celle des produits parfaitement neufs ( en savoir plus ). Attention, les produits du Refurb Store ne sont pas disponibles en grande quantité et les modèles les plus populaires ne sont rarement disponibles plus de quelques heures.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas qu'une alternative s'offre à vous pour l'achat d'un Mac cet été : l'opération Back to School, qui vous permet jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus de recevoir une paire d'AirPods 2 gratuite (d'une valeur de 179 € ) en plus de la remise de 10% dont vous pouvez bénéficier sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).