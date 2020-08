Un forfait 100 Go à 13,99  chez Bouygues Telecom

Un forfait disposant de 100 Go de données est en promotion chez Bouygues Telecom avec un tarif mensuel de 13,99 € (les forfaits de ce type coûtent généralement entre 19,99 € et 24,99 €). L'abonnement comprend 10 Go utilisables en Europe/DOM (Suisse exclue) ainsi que les appels et SMS illimités.La carte SIM est facturée 10 €. Il s'agit bien sûr d'une offre sans engagement, et sans limite de validité (les prix n'augmentent pas au bout d'un an). Elle sera valable jusqu'au mercredi 26 août inclus.