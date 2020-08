Refurb : le MacBook Pro de 2020 dès 1 269 

Le MacBook Pro 13,3" de 2020 avec deux ports Thunderbolt est présent sur le Refurb Store ce lundi, avec les modèles de 256 Go à 1 269 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 499 € et les modèles de 512 Go à 1 489 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 749 € sur l'Apple Store . Comme toujours avec les produits reconditionnés d'Apple, c'est une remise de 15% qui est accordée par rapport aux tarifs du neuf. Notez que le MacBook Pro 16" est également présent à partir de 2 289 € au lieu de 2 699 €.Si vous comptez vous équiper pour la rentrée, les offres du Refurb Store représentent sans doute la meilleure alternative à l'Apple Store classique pour faire des économies sans pour autant faire de réel compromis : les ordinateurs sont en effet reconditionnés directement par Apple, ce qui garantit une excellente qualité (généralement impossible à distinguer des produits parfaitement neufs), et la garantie est surtout identique à celle des produits neufs ( en savoir plus ).Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas qu'une autre offre vous est destinée cet été : jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus, vous pouvez obtenir une paire d'AirPods 2 gratuite (valeur de 179 € ) en plus de la remise de 10% dont vous pouvez bénéficier sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).