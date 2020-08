Le Mac mini de 2020 arrive sur le Refurb Store

Le Mac mini de 2020 vient de faire sa première apparition sur le Refurb Store . Vous pouvez retrouver le modèle d'entrée de gamme, avec son Core i3 quadricoeur et ses 256 Go de stockage, à 789 € au lieu de 929 € sur l'Apple Store . Le modèle haut de gamme, avec son Core i5 hexacoeur et ses 512 Go de stockage, est à 1 089 € au lieu de 1 279 € chez Apple.Le Mac mini de 2020 ne présente aucune différence avec les modèles de 2018 en dehors de son stockage, dont la capacité a doublé avec une petite mise à jour survenue en mars dernier. Comme toujours avec les produits du Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ), notez bien que les stocks sont très limités.