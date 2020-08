Un forfait 40 Go à 11,99 € par mois chez Sosh

Le forfait 40 Go de Sosh est de retour en promotion ! Cet abonnement mobile, qui inclut donc 40 Go de données en France (8 Go depuis l'Europe), est actuellement proposé à 11,99 € par mois, même après un an et sans engagement. Pour les utilisateurs gourmands en données, un forfait avec 80 Go de données est également disponible à 15,99 € par mois, là aussi sans condition de durée. Les deux forfaits incluent bien sûr les appels et SMS illimités.Cette offre, qui est réservée aux nouveaux clients, sera valable jusqu'au lundi 14 septembre à 9h. La carte SIM est facturée 10 €. Pour basculer sur ce forfait tout en conservant votre numéro de téléphone actuel, votre numéro RIO vous sera demandé au moment de la commande : appelez simplement le 3179 (appel local) pour l'obtenir instantanément. Si vous êtes du genre à faire des allers-retours entre opérateurs, sachez qu'il y a actuellement une offre à 14 € pour 80 Go chez RED et une offre à 13,99 € pour 100 Go chez Bouygues Telecom