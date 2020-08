Grosses promos sur les MacBook Air de 2020

Il y a de très belles offres sur le MacBook Air ce week-end ! Plusieurs revendeurs ont lancé des opérations promotionnelles très intéressantes et c'est notamment le cas de la Fnac qui a mis en place une remise immédiate de 10% cumulable avec la possibilité de récupérer en bonus des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés. Vous pouvez ainsi obtenir les modèles avec 256 Go de stockage à 1 079,99 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € et récupérer un bon d'achat de 100 €, et les modèles avec 512 Go de stockage à 1 349,99 € ( argent or ) au lieu de 1 499 € et récupérer un bon d'achat de 130 €.Pour bénéficier de cette offre, vous devez être adhérent Fnac et la carte Fnac+ est justement en promotion à 9,99 € pour une durée de validité d'un an : l'investissement est immédiatement rentabilisé. Pour récupérer les bons d'achat, il faut utiliser le code "FNAC10" une fois le MacBook Air ajouté au panier. Cette offre sera valable jusqu'à ce lundi 31 août à 13h.

(lire : Promos et bons d'achat sur Apple à la Fnac)

Alternativement, vous pouvez aussi bénéficier d'un rabais de 10% chez Amazon sur les modèles de 256 Go ( argent or ) et de 512 Go ( argent or ), le modèle de 256 Go doré bénéficiant même d'un petit coup de pouce supplémentaire à 1 049,99 € (-12%). Attention, Amazon ne précise jamais la durée de ses offres et les tarifs sont donc susceptibles de changer à tout moment. Vous pouvez retrouver les autres revendeurs sur notre comparateur de prix Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, notez que l'offre Back to School est toujours valable : jusqu'au 29 octobre 2020, vous pouvez bénéficier d'un rabais de 10% sur l'achat de votre MacBook Air sur l'Apple Store éducation et récupérer une paire d'AirPods 2 (valeur de 179 € ) en cadeau ( en savoir plus ).Enfin, les stocks varient d'un jour à l'autre mais le MacBook Air de 2020 est régulièrement proposé sur le Refurb Store avec un rabais de 15% par rapport aux tarifs officiels. Lorsqu'ils sont disponibles, les modèles de 256 Go sont à 1 019 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € et les modèles de 512 Go sont à 1 269 € ( argent or ) au lieu de 1 499 €. Les produits du Refurb Store étant reconditionnés directement par Apple, ils ont la particularité de bénéficier de la même garantie de deux ans que sur l'Apple Store classique ( en savoir plus ).