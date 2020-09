Jusqu'à -12% sur les MacBook Air de 2020

C'est la rentrée et la demande d'ordinateurs portables est plus forte que d'habitude. Conséquence : les ruptures de stock ne sont pas rares et c'est le cas sur certains modèles chez Amazon . Cela n'a pas empêché le revendeur de mettre en place une belle offre promotionnelle sur le MacBook Air de 2020, avec un tarif de 1 049,99 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € (-12%) sur l'Apple Store pour 256 Go de stockage et de 1 349,99 € ( argent or ) au lieu de 1 499 € (-10%) pour 512 Go de stockage.Seul hic : les modèles de 256 Go coloris argent et gris sidéral ne sont actuellement pas en stock : ils peuvent bien être commandés, mais Amazon ne précise pas quand il sera en mesure de procéder à l'expédition. Pour les quatre autres références, il est possible de bénéficier d'une livraison dans la semaine. Attention, la durée de validité de l'offre n'est pas précisée.N'oubliez pas, si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, que vous pouvez également profiter de l'opération Back to School jusqu'au 29 octobre 2020 : en plus de la remise de 10% dont vous pouvez bénéficier sur l'Apple Store éducation , vous pouvez récupérer une paire d'AirPods 2 (d'une valeur de 179 € ) en cadeau ( en savoir plus ).