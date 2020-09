10% de remise sur les MacBook Pro de 2020

Pour la première fois depuis leur sortie il y a quatre mois, les MacBook Pro 13,3" de 2020 bénéficient d'une remise immédiate de 10% et c'est chez Top Achat que cela se passe grâce au code promo "TUDUM". Vous pouvez retrouver les modèles avec deux ports Thunderbolt à 1 349,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 499 € pour 256 Go de stockage ou à 1 574,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 749 € pour 512 Go de stockage. Les modèles avec quatre ports Thunderbolt sont à 1 916,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 129 € pour 512 Go de stockage ou à 2 141,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 379 € pour 1 To de stockage.Si vous êtes plutôt à la recherche d'un modèle 16", c'est chez Amazon que cela se passe avec un tarif de 2 399,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € pour 512 Go de stockage (soit -11%), et de 2 799,90 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € pour 1 To de stockage (soit -12%).Le code "TUDUM" de Top Achat sera valable jusqu'à ce vendredi 4 septembre à midi, dans la limite des stocks disponibles. Pour Amazon, aucune durée de validité n'est précisée.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas qu'une offre plus avantageuse vous est proposée directement par Apple cet été : vous pouvez en effet obtenir une paire d'AirPods gratuite (valeur de 179 € ) en plus d'une remise immédiate de 10% par le biais de l'Apple Store éducation , et cela jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus ( en savoir plus ).