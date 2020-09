Les Mac Pro de plus en plus nombreux sur le Refurb Store

Près d'un mois après l'apparition du premier Mac Pro de 2019 sur le Refurb Store , les configurations reconditionnées proposées par Apple sont de plus en plus nombreuses et variées. Les tarifs débutent désormais à 5 839 € pour un modèle avec 48 Go de RAM (au lieu de 32 Go en standard) et ils montent jusqu'à 54 609 € pour une des configurations les plus musclées possibles (Xeon W 28 coeurs, carte Apple Afterburner, deux cartes Radeon Pro Vega II Duo 1,5 To de RAM et 4 To de SSD) qui coûte normalement 64 249 €.Comme toujours, c'est une remise de 15% qu'Apple applique sur les produits reconditionnés par ses soins. Notez que les Macs proposés sur le Refurb Store bénéficient de la même garantie que les produits parfaitement neufs ( en savoir plus ).