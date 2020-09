Refurb Store : le MacBook Pro de 2020 dès 1 269 €

Le Refurb Store a fait le plein de MacBook Pro de 2020 ce vendredi avec des tarifs qui débutent à 1 269 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 499 € pour le modèle d'entrée de gamme avec deux ports Thunderbolt et 256 Go de stockage. Les prix grimpent ensuite à 1 809 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 129 € pour le modèle avec quatre ports Thunderbolt, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, ou 2 019 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 379 € pour la déclinaison avec 1 To de stockage. Il y a ensuite de multiples configurations sur-mesure si vous avez des besoins spécifiques, toujours avec une remise de 15% par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store Si vous souhaitez opter pour un modèle avec écran 16", vous avez également du choix aujourd'hui. Les modèles standard sont bien présents, avec des tarifs de 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € pour les modèles avec 512 Go de stockage, et de 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € pour les modèles avec Core i9 et 1 To de stockage. Là aussi, de nombreux modèles avec options sont proposés avec la remise de 15%.Rappelons que les ordinateurs proposés sur le Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, ce qui assure une qualité irréprochable et permet de bénéficier d'une garantie identique à celle des produits parfaitement neufs de l'Apple Store classique. Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac sans pour autant faire de compromis, c'est l'alternative idéale. Attention en revanche, les stocks sont limités (ils sont remis à jour tous les matins) et les configurations les plus populaires partent vite ( en savoir plus ).Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas qu'une autre offre vous est adressée par Apple cet été : jusqu'au jeudi 29 octobre, l'opération Back to School 2020 vous permet d'obtenir une paire d'AirPods 2 gratuite (valeur de 179 € ) en plus de la remise de 10% dont vous pouvez bénéficier sur l'achat de votre Mac neuf par le biais de l'Apple Store éducation en savoir plus ).