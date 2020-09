Des promos sur le Mac et l'iPad à la Fnac

La Fnac a lancé une offre sur de nombreux modèles de Mac et d'iPad ce dimanche : vous pouvez obtenir une remise de 15 € dès 150 € d'achats avec le code "RENTREE15", de 40 € dès 400 € avec le code "RENTREE40" et de 100 € dès 1 000 € avec le code "RENTREE100". La liste des produits concernés — il y en a 145 au moment où nous rédigeons ce bon plan — se trouve sur cette page Cette offre a la particularité d'être cumulable avec les ventes flash et remises en cours. Les produits concernés ne sont pas très nombreux, mais il y a tout de même quelques bonnes offres. Par exemple, le MacBook Pro 13,3" de 2020 avec quatre ports Thunderbolt et 512 Go de SSD est proposé à 1 929,99 € au lieu de 2 129 € et il se retrouve à 1 829,99 € une fois le code "RENTREE100" appliqué, soit 14% de remise. Des MacBook Air et MacBook Pro 16", dont certaines références sur mesure, sont également concernés.Les trois codes promotionnels sont ouverts à tous, mais certaines offres comprennent des remises réservées aux adhérents ; la carte Fnac+ est à 9,99 € pour une durée de validité d'un an. Cette offre promotionnelle sera valable jusqu'à ce lundi 7 septembre à 13h.