-10% sur le MacBook Air avec 256 Go et Core i5

Le MacBook Air 13,3" de 2020 avec 256 Go de stockage et un processeur Core i5 quadricoeur en lieu et place du Core i3 bicoeur standard est en promotion en ce début de semaine chez Darty , qui le propose avec une remise de 10% dans son coloris gris sidéral. L'ordinateur se retrouve ainsi à 1 124,99 € au lieu de 1 249 € sur l'Apple Store . Attention, Darty ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.Rappelons que le Core i5, une option qui est normalement facturée 50 € par Apple sur le MacBook Air d'entrée de gamme à 1 199 €, permet pour un surcoût limité de gagner assez nettement en performances (lire :). S'agissant d'une configuration sur mesure, ce MacBook Air n'est pas disponible chez tous les revendeurs et il est donc plus rarement en promotion que les autres modèles.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas que vous pouvez également bénéficier de l'offre Back to School d'Apple : jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus, vous pouvez obtenir une paire d'AirPods 2 gratuite (valeur de 179 € ) en plus de la remise de 10% qui vous est accordée sur l'achat de votre Mac sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).