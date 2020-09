Un étui Folio en cuir pour iPhone XS Max à 19,99 € !

C'est une offre exceptionnelle qui vient d'être mise en place par Darty sur l'étui folio d'Apple en cuir noir destiné à l'iPhone XS Max. L'étui est en effet bradé à 19,99 € alors qu'il coûte normalement 149 € sur l'Apple Store ! Voilà qui représente 87% de remise, ce qui est extrêmement inhabituel chez Apple, même pour les accessoires. Il s'agit sans doute d'un déstockage : cet étui est toujours au catalogue mais plus dans sa déclinaison noire.La livraison n'est en revanche pas gratuite avec un minimum de 3,99 € de frais, à moins d'opter pour un retrait en magasin. Attention, Darty ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible et l'état des stocks n'est pas non plus indiqué.