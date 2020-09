Refurb : le MacBook Pro 13'' avec quatre ports à 1 809 €

Si vous êtes à la recherche d'une belle configuration de MacBook Pro 13,3" de 2020, sachez que les modèles équipés de quatre ports Thunderbolt 3 sont disponibles sur le Refurb Store en ce milieu de semaine. Vous pouvez retrouver les modèles avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à 1 809 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 129 €, et les modèles avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage à 2 019 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 379 €. De multiples configurations avec des options (mémoire vive, stockage, processeur) sont également disponibles.Le MacBook Pro 16" n'est pas en reste aujourd'hui. Les modèles standard sont présents avec des tarifs de 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € pour 512 Go de stockage, et de 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € pour les modèles avec Core i9 et 1 To de stockage. Là aussi, de multiples configurations avec options sont proposées avec la remise habituelle de 15%.Si vous compte faire des économies sur l'achat de votre MacBook Pro, le Refurb Store est une excellente alternative à l'Apple Store classique avec un reconditionnement qui est réalisé directement par Apple et une garantie qui est identique à celle des produits parfaitement neufs ( en savoir plus ).Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas qu'une autre opération promotionnelle très intéressante s'offre à vous cet été : jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus, vous pouvez recevoir une paire d'AirPods 2 gratuite (valeur de 179 € ) tout en bénéficiant d'une remise immédiat sur l'achat de votre Mac sur l'Apple Store éducation dans le cadre de l'opération Back to School ( en savoir plus ).