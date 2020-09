L'iPhone 11 à partir de 739 € au lieu de 809 € (-70 €)

Apple organisera son événement spécial de rentrée ce mardi 15 septembre mais il se murmure que l'iPhone 12, dont le développement aurait pris trop de retard, ne serait présenté que le mois prochain . On vous conseille vivement de patienter jusqu'à l'arrivée des nouveaux modèles avant d'investir mais si vous ne pouvez pas attendre (vol, casse, etc.), sachez qu' Amazon a mis en place de petites offres promotionnelles sur certains modèles d'iPhone 11. Les tarifs débutent à 739 € pour l'iPhone 11 de 64 Go rouge, au lieu de 809 € normalement — les autres coloris sont proposés à 759 €. Vous pouvez retrouver toutes les déclinaisons sur notre comparateur de prix Si vous êtes à la recherche d'un iPhone 11 Pro, les tarifs débutent à 1 039 € au lieu de 1 159 € et vous pouvez là aussi obtenir tous les meilleurs tarifs du moment en consultant notre comparateur de prix . Comme toujours avec les offres de ce type d'Amazon, notez bien qu'aucune date d'expiration n'est précisée et que les tarifs peuvent évoluer à tout moment.