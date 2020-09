Le câble Lightning de 2m d'Apple à 23,59 € (-33%)

Le câble Lightning vers USB-A d'Apple d'une longueur de deux mètres est de retour en promotion chez Amazon où il se trouve actuellement à 23,59 € . Ce câble coûte normalement 35 € sur l'Apple Store et la remise est donc de 33%. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Il existe de nombreux câbles alternatifs conçus par des marques tierces à des tarifs beaucoup moins chers, et la certification MFi ("Made for iPhone") permet de garantir un certain niveau de qualité : vous pouvez trouver un grand nombre de références chez Amazon . Si vous ne souhaitez pas opter pour une autre marque qu'Apple, ce tarif de 23,59 € est le meilleur que vous puissiez obtenir chez un revendeur officiel.