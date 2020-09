Les Mac mini à partir de 789 € sur le Refurb Store

Après une bonne semaine d'absence, les Mac mini de la génération actuelle sont de retour sur le Refurb Store ! Les tarifs des modèles standard sont de 789 € au lieu de 929 € pour le Core i3 quadricoeur et 256 Go de stockage et de 1 089 € au lieu de 1 279 € pour le Core i5 hexacoeur et 512 Go de stockage. De multiples configurations sur-mesure sont également proposées pour monter en gamme. Comme toujours, les stocks sont limités.Le Mac mini de 2020 est techniquement très proche des modèles de 2018 : seule la capacité de stockage a été doublée. Attention, les premiers modèles dotés de processeurs ARM pourraient être dévoilés par Apple dès la fin de cette année et il peut être intéressant d'attendre.