L'Apple TV dès 139 € sur le Refurb Store

L'Apple TV n'avait pas été présent sur le Refurb Store depuis le début du mois d'août, et le petit boitier multimédia d'Apple fait son grand retour ce lundi avec la traditionnelle remise de 15% qu'Apple accorde sur ses produits reconditionnés. Vous pouvez ainsi retrouver l'Apple TV classique à 139 € au lieu de 159 €, l'Apple TV 4K de 32 Go à 169 € au lieu de 199 €, et l'Apple TV 4K de 64 Go est à 189 € au lieu de 219 €.Avant de craquer, n'oubliez pas que cela fait plusieurs mois que les rumeurs anticipent l'arrivée d'un nouveau modèle, qui serait plus puissant et offrira plus de stockage. Il est possible que ce nouveau modèle sorte d'ici la fin de cette année 2020, mais Mark Gurman affirmait en début de mois qu'Apple pourrait finalement attendre le début d'année prochaine . Attention, les stocks du Refurb Store sont très limités et les Apple TV ne restent généralement que quelques heures en ligne.