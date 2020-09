Refurb : le MacBook Pro de 2020 dès 1 269 €

Les MacBook Pro de 2020 sont de retour sur le Refurb Store pour attaquer cette nouvelle semaine. Les modèles 13,3" avec deux ports Thunderbolt sont à 1 269 € ( argent ) au lieu de 1 499 € pour 265 Go de stockage ou à 1 489 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 749 € pour 512 Go de stockage. Les modèles avec quatre ports Thunderbolt sont à 1 809 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 129 € pour 512 Go de stockage ou à 2 019 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 379 € pour 1 To de stockage. De multiples configurations sur-mesure sont également proposées pour monter en gamme selon vos besoins.Si vous avez besoin d'un modèle 16", vous avez également l'embarras du choix aujourd'hui. Les modèles standard sont tous disponibles avec des tarifs de 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € pour 512 Go de stockage ou de 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € pour les modèles avec Core i9 et 1 To de stockage. Là aussi, vous pouvez retrouver de multiples configurations avec options pour monter en gamme, toujours avec la classique remise de 15% par rapport aux configurations neuves.Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac, opter pour le Refurb Store est une excellente alternative à l'achat sur l'Apple Store classique : les machines sont reconditionnées directement par Apple, ce qui garantit une excellente qualité, et la garantie est surtout identique à celle des produits parfaitement neufs ( en savoir plus ). Attention, les quantités sont très limitées et les configurations les plus populaires (avec deux ports Thunderbolt) partent en premier.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas qu'il vous reste quelques semaines pour profiter de l'offre Back to School, qui sera valable jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus. Dans le cadre de cette opération promotionnelle, vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac sur l'Apple Store éducation , tout en récupérant une paire d'AirPods (valeur de 179 € ) gratuite en bonus ( en savoir plus ).