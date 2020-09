Les casques Beats Solo Pro à 199 € (-100 €)

Les casques Beats Solo Pro bénéficient d'une intéressante offre promotionnelle en ce début de semaine chez Amazon , où ils sont affichés à 199 € alors qu'ils coûtent normalement 100 € de plus sur l'Apple Store . L'offre est disponible pour les coloris noir gris et rouge . Comme d'habitude avec Amazon, aucune durée de validité n'est précisée pour cette offre.Les casques Solo Pro sont sortis en octobre dernier et ils ont la particularité de proposer le mode Pure ANC (technologie de réduction dynamique du bruit) et le mode Transparence. Ils sont également équipés de la puce Apple H1, déjà présente sur les AirPods, qui permet notamment la prise en charge de la fonctionnalité "Dis Siri". L'autonomie maximale est de 40 heures, et la recharge se fait via un câble Lightning.