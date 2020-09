Les AirPods à 139 €, les AirPods Pro à 219 €

Les AirPods bénéficient de jolies promos cette semaine chez Amazon ! Les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire sont à 139 € au lieu de 179 € (-22%) et les modèles avec boîtier de recharge sans fil sont à 188,98 € au lieu de 229 € (-18%). De leur côté, les AirPods Pro viennent de descendre à 219 € au lieu de 279 € (-22%) !Comme d'habitude avec Amazon, les prix évoluent sans crier gare et on ne sait pas combien de temps ces offres resteront en place.