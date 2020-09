L'Apple Watch Series 3 de 38 mm à 199,99 €

On croyait l'Apple Watch Series 3 sur le départ, mais la montre connectée d'entrée de gamme d'Apple a finalement été conservée au catalogue suite à la présentation de l'Apple Watch Series 6 et de l'Apple Watch SE hier soir. Elle a simplement baissé de 10 € avec un tarif de 219 € sur l'Apple Store au lieu de 229 € précédemment. Le modèle est un peu vieillissant, mais le tarif reste nettement inférieur à celui de l'Apple Watch SE, proposée à partir de 299 €. Privilège de l'âge, l'Apple Watch Series 3 bénéficie également régulièrement de petites promos chez les revendeurs et c'est le cas aujourd'hui chez Amazon , qui propose le modèle argenté de 38 mm à 199,99 € Seule cette référence est en promotion à l'heure où nous rédigeons cet article, mais les remises sur l'Apple Watch Series 3 sont fréquentes et on peut donc s'attendre à des remises similaires sur les autres modèles dans un futur proche. Pour ne rien rater, vous pouvez créer vos alertes de prix sur notre comparateur