Un MacBook Pro 13'' quatre ports à 1 798,86 € (-16%) !

C'est une offre absolument exceptionnelle qui vient d'être lancée chez Amazon ainsi que chez Boulanger : le MacBook Pro 13,3" de 2020 avec quatre ports Thunderbolt, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage est actuellement affiché à 1 798,86 € au lieu de 2 129 € sur l'Apple Store , soit 16% de remise par rapport au tarif officiel ! C'est un peu mieux que le modèle équivalent sur le Refurb Store où ce Mac est affiché à 1 809 € en version reconditionnée, et cela place ce modèle neuf à une petite cinquantaine d'euros de plus que le MacBook Pro avec deux ports Thunderbolt et 8 Go de mémoire vive, qui coûte 1 749 €.Seul le modèle gris sidéral est concerné par cette offre promotionnelle ; le modèle argenté est également remisé mais à 1 929 € . Cette offre étant particulièrement agressive, nous vous conseillons de ne pas tarder si vous comptez vous offrir un MacBook Pro 13,3" : ce n'est pas tous les jours qu'une telle remise est mise en place, les deux revendeurs n'ont pas communiqué sur la durée de l'offre et l'état des stocks est d'ailleurs inconnu. Vous pouvez retrouver les autres configurations de MacBook Pro sur notre comparateur de prix