Grosses remises et bons d'achat sur le Mac à la Fnac !

La Fnac vient de lancer une offre inhabituellement agressive sur les Macs ! Il est fréquent que l'enseigne propose de reverser 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés sur son site, mais beaucoup moins que cette offre monte à 15 € tous les 100 € dépensés. Mieux encore, certains ordinateurs d'Apple sont déjà affichés avec des tarifs promotionnels.Vous pouvez bénéficier de cette offre sur les MacBook Air iMac et Mac Pro . Certains modèles de MacBook Pro et d'iMac, dont des configurations sur mesure, bénéficient en plus de remises ou de vente flash allant de -5% à -10% par rapport aux prix de l'Apple Store classique. Vous pouvez retrouver tous les modèles sur cette page . Par exemple, un MacBook Pro 13,3" de 2020 avec deux ports Thunderbolt, 512 Go de stockage et 16 Go de mémoire vive est proposé à 1 819,99 € au lieu de 1 999 €, et il permet de récupérer un bon d'achat de 270 €.Vous devez être adhérent Fnac pour pouvoir profiter de cette offre et récupérer les bons d'achat : la nouvelle carte Fnac+ est d'ailleurs en promotion à 9,99 € au lieu de 14,99 € pour une durée de validité d'un an. Cette offre promotionnelle sera valable jusqu'à ce lundi 21 septembre à 13h.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas qu'une offre alternative proposée directement par Apple est actuellement en cours sur les Macs (hors Mac mini et Mac Pro) : l'opération Back to School vous permet d'obtenir une remise de 10% sur l'Apple Store éducation et de récupérer une paire d'AirPods 2 (d'une valeur de 179 € ) gratuite en bonus. Cette offre sera valable jusqu'au 29 octobre 2020 ( en savoir plus ).