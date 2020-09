De nombreux MacBook Pro de 2020 à -15% sur le Refurb Store

Vous avez pour projet de vous équiper d'un MacBook Pro ? Sachez que les modèles de 2020 sont nombreux à être disponibles sur le Refurb Store avec une remise de 15% par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store . La quasi intégralité de la gamme est d'ailleurs présente en ce début de semaine, avec les modèles dotés de deux ports Thunderbolt qui sont disponibles à partir de 1 269 € au lieu de 1 499 € et les modèles avec quatre ports Thunderbolt à 1 809 € au lieu de 2 129 €. Beaucoup de configurations sur-mesure dont également proposées, avec des modèles très musclés grimpant jusqu'à 3 719 €. Les MacBook Pro 16" sont quant à eux affichés à partir de 2 289 € au lieu de 2 699 €.Les ordinateurs reconditionnés par Apple sont d'une qualité irréprochable, souvent bien difficile à distinguer des ordinateurs parfaitement neufs. Étant vendus directement par Apple, ils bénéficient de la même garantie de deux ans que les autres produits, ce qui permet d'acheter en toute sérénité ( en savoir plus ). Notez que les stocks du Refurb Store sont limités, mais qu'ils sont mis à jour chaque matin. Si vous ne trouvez pas votre bonheur tout de suite, vous pouvez ainsi retenter votre chance tous les jours.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas qu'une offre alternative vous est adressée par Apple cet été : l'opération Back to School vous permet d'obtenir une paire d'AirPods (d'une valeur de 179 € ) en plus de la remise de 10% dont vous pouvez bénéficier sur l'achat de votre MacBook Pro neuf sur l'Apple Store éducation en savoir plus ). Cette offre sera valable jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus.