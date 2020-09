Le MacBook Air (enfin) en promo à 1 049,99 € (-12%)

Cela fait trois semaines qu' Amazon a mis en place une belle offre promotionnelle sur le MacBook Air... mais sans stock jusque-là. En ce début de semaine, le MacBook Air est enfin de retour avec une disponibilité immédiate ! Vous pouvez retrouver les modèles avec 256 Go de stockage à 1 049,99 € ( argent gris sidéral ) ou 1 086,99 € ( or ) au lieu de 1 299 € sur l'Apple Store ainsi que les modèles avec 512 Go de stockage à 1 349 € ( argent or ) au lieu de 1 499 € chez Apple.Comme d'habitude avec Amazon, l'état des stocks est inconnu et la durée de cette offre promotionnelle n'est pas précisée. Ne tardez donc pas trop si comptez profiter de ce bon plan !Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas qu'une offre alternative vous est proposée par Apple pour la rentrée : l'opération Back to School vous permet d'obtenir une paire d'AirPods (valeur de 179 € ) en plus de la classique remise de 10% dont vous pouvez bénéficier sur l'achat de votre MacBook Air sur l'Apple Store éducation . Cette offre sera valable jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus ( en savoir plus ).