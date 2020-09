Jusqu'à -13% sur quelques gros modèles d'iPad Pro 11''

Quelques gros modèles d'iPad Pro 11" bénéficient d'intéressantes promos chez Amazon cette semaine. Trois modèles se détachent : l'iPad Pro cellulaire avec 512 Go argenté est à 1 244,15 € au lieu de 1 399 € (-11%), l'iPad Pro Wi-Fi avec 1 To gris sidéral est à 1 258,85 € au lieu de 1 449 € (-13%) et l'iPad Pro cellulaire avec 1 To gris sidéral est à 1 401,72 € au lieu de 1 619 € (-13%).La durée de ces offres n'est pas précisée. D'autres modèles d'iPad Pro sont en promotion mais avec des remises moins importantes : vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs du moment sur notre comparateur de prix N'oubliez pas, si vous êtes étudiant ou enseignant, qu'une autre offre vous est adressée pour la rentrée : jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus, vous pouvez récupérer une paire d'AirPods 2 gratuite (valeur de 179 € ) en plus de la remise de 5% sur l'achat de votre iPad Pro sur l'Apple Store éducation dans le cadre de l'opération Back to School ( en savoir plus ).