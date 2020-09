Les cartes cadeaux de la Fnac en promo

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Voilà pratiquement deux mois que la Fnac n'avait plus mis cette offre en place : les cartes cadeaux Fnac et Darty sont de retour en promo ! La carte de 60 € peut être obtenue à 50 € et la carte de 150 € est à 130 € . Il est possible d'acheter deux cartes de chaque par compte client et par adresse IP, soit une économie maximale de 60 €. Elles peuvent bien sûr être utilisées sur les produits d'Apple.Si vous aviez des achats à faire pour la rentrée, ces cartes peuvent vous aider à faire des économies. Attention toutefois, la durée de validité des cartes est plutôt courte : elles sont valables jusqu'au 31 octobre inclus. Ces cartes sont valables sur le catalogue de la Fnac en général, dans les magasins Fnac et Darty, les agences Fnac Voyages, et bien sûr sur fnac.com (hors voyages, abonnements presse, tirages photo et Marketplace). Cette offre sera valable uniquement ce mercredi 23 septembre, jusqu'à minuit.