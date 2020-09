Un MacBook Pro 13'' avec quatre ports à 1 799 € (-16%)

Mise à jour 10:52 :

Amazon n'a plus de stock immédiat et affiche un « Habituellement expédié sous 1 à 2 mois » générique. L'attente est généralement bien plus courte (c'était déjà ce qu'Amazon affichait la semaine dernière avant un réapprovisionnement quelques jours plus tard), mais sans garantie sur les délais.

Mise à jour 14:43 :

Le MacBook Pro est déjà de retour en stock !

Mise à jour 15:40 :

Amazon indique désormais « En stock le 3 octobre 2020 ». Le délai réel sera sans doute bien plus court, mais sans garantie.

Le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt, 512 Go de stockage et 16 Go de mémoire vive, coloris gris sidéral, est ce matin affiché à 1 799 € chez Amazon . C'est un ordinateur qui coûte normalement 2 129 € chez Apple ! C'est une remise de 16% assez inhabituelle (bien que déjà mise en place la semaine dernière ) qui permet d'aller très légèrement plus loin que le Refurb Store où cette même configuration est à 1 809 € . Bien sûr, il s'agit bien ici d'un modèle neuf et non reconditionné.Les stocks sont extrêmement limités : il n'y a que deux exemplaires de disponibles (d'autres en acheminement) à l'heure de la rédaction de ce bon plan. Amazon, comme à son habitude, ne précise pas combien de temps cette offre sera valable.